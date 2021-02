Comandante-Geral da Polícia Nacional trabalha no Cuanza-Sul

Com vista a proceder a apresentação do novo Delegado e Comandante Provincial, bem como constatar o estado de prontidão e organização das forças, o Comandante Geral da Polícia Nacional Comissário-Geral, Paulo Gaspar de Almeida, trabalha desde as primeiras horas de hoje, nesta parcela do território nacional.

De referir que a sua visita começa com um encontro de cortesia e apresentação do novo Delegado e Comandante, aos membros do Governo Provincial, acto de transferência de pastas e visita guiada às instalações do Comando.

De acordo com uma nota da corporação enviada ao Portal de Angola, consta ainda um encontro com os Magistrados Judiciais e do Ministério Público, formatura geral e acto de imposição de patentes.

Salientar que, o novo Delegado, Comissário – Filomeno António Araújo, vem em substituição do Comissário – José Alexandre Manuel Canelas, que ocupa o cargo de presidente da agremiação do Inter Club de Angola.