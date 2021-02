Atletismo: Lubango acolhe este mês campeonato de corta-mato

O campeonato nacional de corta-mato na categoria de seniores masculino e feminino marcado para 27 do corrente mês, na cidade do Lubango, é a primeira competição do calendário da Federação Angolana de Atletismo neste período de pandemia Covid-19.

O vice-presidente para a área técnica da Associação de Atletismo da Huíla, Augusto Diogo “Seco”, manifestou-se regozijado pelo facto da província albergar o primeiro evento depois de os corredores ficarem um ano sem competir. “Recebemos com agrado o calendário, já que ficamos um ano sem competir.

A última prova nacional por sinal foi realizada na Huíla, concretamente no município da Humpata em Fevereiro de 2020. E na programação do calendário que saiu agora também a primeira prova será no município da Humpata no dia 27 deste mês”, exteriorizou.

Informou que os corredores de diferentes clubes locais nunca pararam de treinar apesar das medidas de prevenção à Covid-19. “Não estávamos a dar treinos em conjunto, mas orientávamos os atletas via mensagem para treinarem individualmente”, explicou.

Augusto Diogo “Seco” confirmou que desde que os clubes receberam o calendário de provas referente à época desportiva 2020/2021, juntaram o grupo e passaram a treinar em colectivo. Os corredores dos clubes huilanos, esclareceu, actualmente projectam a participação no certame com os treinos a decorrer sem sobressalto na zona do Cristo-Rei, onde aproveitam a altitude.

Augusto Diogo “Seco” citou que desta vez, só competem no campeonato nacional de corta mato, atletas dos escalões seniores masculino e feminino. Adiantou que por decisão da federação, devido à limitação da Covid-19, os escalões de iniciados, juvenis, cadetes e juniores não farão parte desta prova.

“Isso para não movimentarmos um número elevado de atletas no mesmo recinto da prova”, justificou. O vice-presidente da área técnica da associação da Huíla diz que do contacto mantido há dias com a federação da modalidade, a testagem à Covid-19 aos atletas participantes ao nacional de corta mato de outras províncias, está assegurada.

Os atletas de clubes locais, avançou Augusto Diogo “Seco, já efectuaram os testes, realizados pelo Departamento de Saúde Pública e Controlo de Endemias da Huíla cujos resultados foram negativos. Clarificou que os corredores quando vão aos treinos cumprem com as medidas de biossegurança sobre o uso da máscara, álcool em gel e lavagem das mãos com água e sabão, entre outros procedimentos de prevenção.