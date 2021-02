Preocupações dos jovens auscultadas hoje no Soyo

Jovens da província do Zaire presentam hoje à ministra da Juventude e Desportos, Ana Paula do Sacramento Neto, os principais problemas que os afligem, com destaque para a falta de emprego, habitação e oportunidades de formação profissional, com vista a se encontrar soluções, dentro das políticas governativas.

Outras preocupações que os jovens da província do Zaire esperam ver abordadas durante o encontro com a ministra, no Cine Clube do Soyo, têm a ver com a burocracia que envolve os incentivos para o empreendedorismo, bem como a questão da falta de espaços desportivos nos bairros.

O jovem Ernesto Vamba, 27 anos, desempregado, disse ao Jornal de Angola que vai apresentar questões relacionadas à falta de oportunidades de emprego, ausência de campos desportivos e habitação para a juventude.

De acordo com Ernesto Vamba, a ausência de campos desportivos no interior dos bairros periféricos é um dos factores que leva muitos jovens ao consumo desregrado de álcool e delinquência juvenil. Por seu turno, Augusto Maria, 32 anos, desempregado, disse que o encontro com a ministra Ana Paula do Sacramento Neto constitui uma oportunidade única para a juventude apresentar as suas preocupações e ouvir da governante possíveis soluções.

“O encontro, para mim, enquanto jovem, é importante, tudo porque vamos ter oportunidade de apresentar as nossas preocupações”. Questões relacionadas com a falta de casas, de centros de formação profissional e oportunidades de emprego, como avançou Augusto Maria, constam do leque de preocupações que afligem a juventude local.

A visita de 48 horas da ministra Ana Paula do Sacramento Neto começou ontem no município piscatório do Nzeto, onde, após ter sido recebida pelo governador provincial do Zaire, Pedro Makita Júlia, constatou o estado das infra-estruturas juvenis e desportivas, do Cine Clube local, das cooperativas agrícolas da juventude e do campo de futebol 1º de Maio.

Hoje, Ana Paula do Sacramento Neto, antes de seguir para o município do Tomboco e para a cidade de Mbanza Kongo, vai visitar diferentes infra-estruturas desportivas existentes na cidade do Soyo, nomeadamente o campo de futebol da cidade, o dos Imbondeiros e o da Urbanização Kinganga Mavacala.

A nível do município do Tomboco, a ministra vai visitar o pólo industrial, para depois seguir para a cidade de Mbanza Kongo, onde, amanhã, faz o lançamento oficial dos jogos tradicionais.