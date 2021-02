Praga de Lixo em Luanda. Governo deve explicar o caso que faz manchete no mundo inteiro

Lixo espalhado pelas ruas, contentores retirados dos pontos habituais, fumaça resultante da colocação de fogo em amontoados de resíduos sólidos para impedir que os vermes penetrem nas residências é o cenário que Luanda vive nos últimos meses.

Há mais de 19 anos que a província de Luanda não registava tanto lixo nas ruas. Desde Calumbo a Ilha de Luanda, são notáveis os focos de lixo que “afundam” a capital do país e arredores.

A província de Luanda produz, diariamente, pelo menos seis mil 800 toneladas de resíduos sólidos, que eram recolhidos, até 2020, por seis operadoras de limpeza.

Essas empresas, que tinham capacidade de recolha de apenas 60 por cento do lixo produzido na capital, perderam as suas licenças em decorrência da suspensão dos contratos públicos, pelas autoridades do Governo Provincial de Luanda.

O lixo é ainda recolhido ocasionalmente nas avenidas nacionais, com destaque para a Deolinda Rodrigues, Revolução de Outubro, Ho Chi Minh e 21 de Janeiro, bem como nas Estradas Nacionais 100 e 230, mas o trabalho de varredura, que deixava as ruas limpas, também encontra-se suspenso.

No interior dos bairros a recolha deixou de ser feita e os munícipes, sem alternativas, depositam o lixo em locais impróprios ou nas lixeiras já existentes.

Município de Luanda

(Foto: Angop)

Um plano alternativo para se evitar os amontoados de resíduos nos distritos urbanos que compõem o município de Luanda está a ser levado a cabo pelas Unidades Técnicas Comunitárias (UTCOM) das administrações distritais e parceiros sociais.

A acção consiste na recolha com motorizadas de três rodas e tractores no interior dos bairros, para serem transportados para pontos previamente identificados, onde os camiões basculantes dos parceiros sociais vão transportar para os postos de transferência.

A iniciativa visa contrapor a medida das operadoras de recolha de resíduos, que retiraram os seus contentores, depois do fim do contrato que tinham com o Governo da Província de Luanda.

Em Janeiro, as administrações distritais remeteram a Comissão Administrativa da Cidade de Luanda (CACL), órgão que superintende o município com o mesmo nome, propostas para o novo modelo de limpeza que estão a ser analisadas.

Em declarações à ANGOP, o administrador adjunto do distrito da Maianga para a Área Técnica, Daniel Brandão, disse que vai-se trabalhar com um plano de emergência, enquanto não for implementado o novo modelo, no sentido de se evitar situação de crise sanitária na circunscrição.

Admitiu que existem focos de lixo que têm sido habituais quando acontecem cenários do género, apontando a cabeceira do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, na zona da Teixeira, junto as valas do Catinton e Senado da Câmara, Ponte do Balumuka e Cassequel do Buraco.

Apesar da Unidade Técnica local ter equipamentos reduzidos, garantiu que é com tais meios que a administração vai agir para eliminar alguns focos de lixo, apelando os munícipes para colocarem os resíduos em sacos plásticos, no sentido de facilitar a recolha.

Já o administrador do distrito da Ingombota, Rui Duarte, afirmou que a zona da Boavista é a mais preocupante. Referiu que a administração está a trabalhar para alterar o quadro até a implementação do novo programa, para prevenir epidemias na circunscrição.

Deu a conhecer que as comissões de moradores foram mobilizadas para sensibilizar a comunidade no sentido de melhorar a forma da acomodação do lixo, para evitar constrangimentos no acto de recolha.

Cenário semelhante (retirada de contentores) também é uma realidade no distrito urbano do Neves Bendinha, tendo a administradora distrital, Naulila André, precisado que as autoridades locais estão empenhadas em mitigar o problema, que está a agastar os moradores, devido ao mau cheiro e as moscas que invadem as residências.

No Sambizanga, o administrador distrital, Orlando Paca, confirmou que a situação é difícil, mas as autoridades estão a procurar ultrapassar com campanhas de limpeza aos fins de semana.

A Queiroz Galvão era a responsável pela recolha dos resíduos sólidos no município de Luanda, com mais de 700 mil habitantes e constituído pelos distritos urbanos da Ingombota, Maianga, Ngola Kiluanje, Neves Bendinha, Rangel, Samba e Sambizanga.

Cazenga

O administrador para a área de engenharia, máquinas e operações da Empresa de Limpeza e Saneamento de Luanda ( Elisal), Domingos da Rosa, disse que são necessários pelo menos mais de 280 contentores para que o município do Cazenga deixe de ter lixeiras.

Domingos da Rosa acrescentou que existem actualmente apenas 80 contentores, sendo 15 de 2.100 L, 64 de 7 metros cúbicos e um de 12 metros cúbicos para todo o município do Cazenga .

Referiu que a Elisal tem como perspectiva, até o final do primeiro trimestre do ano em curso, aumentar o número de contentores para melhorar a capacidade de recolha dos resíduos sólidos.

O administrador disse que o processo de recolha de lixo no município é feito de modo integrado, contando com a participação de vários sectores da sociedade civil.

(Foto: Angop)

Informou que existem contentores de cinco e sete metros cúbicos nas zonas urbanizadas e os de 1.100 litros nos locais não padronizados, como os bairros de difícil acesso, onde são usados camiões basculantes e pás carregadoras.

Esclareceu que a recolha do lixo, nas zonas urbanizadas, é feita duas vezes ao dia e nos bairros de difícil acesso três vezes por semana.

Por seu lado, o administrador do distrito urbano do Cazenga (vulgo Cazenga Popular), Paulo Domingos Adão, apontou as campanhas de limpeza de 15 em 15 dias, nos bairros, como solução para manter a localidade limpa, porque no interior da circunscrição não existem contentores.

Segundo a mesma fonte, os moradores colocam o lixo em espaços livres e escombros de residências abandonadas, criando constrangimentos a Elisal na recolha do lixo, principalmente no bairro Capelele, onde são necessárias máquinas para remover os resíduos sólidos.

Por sua vez, o administrador do distrito urbano 11 de Novembro, Celcio de Carvalho, refere que apesar dos esforços da Elisal em manter o distrito limpo, essa empresa ainda recolhe o lixo de modo arcaico.

“Não existem contentores. Estes foram retirados sem justificação e actualmente a deposição do lixo está a ser feita no chão, ‘engolindo’ as faixas de rodagem, situação que deixa algumas ruas intransitáveis”, explicou.

Já o administrador distrital do Tala-Hadi, Simão Ferreira Neto, disse que a Elisal continua a efectuar a recolha dos resíduos sólidos normalmente, pois a maior parte da circunscrição é urbanizada.

Explicou que no bairro Cariango (zona urbanizada), a recolha é feita porta-a-porta por uma associação privada, cujo contrato individual ficou estipulado em Akz. 600,00 (seiscentos kwanzas) mensais por residência.

Kilamba Kiaxi

(Foto: Angop)

O município do Kilamba Kiaxi tem grandes focos de lixo no distrito do Palanca, Kimbango, Calemba 2, Correios e nos Rastas, situação que deixa os munícipes preocupados, temendo o aumento de doenças como o paludismo e a cólera.

Simão Gonçalves, membro da comissão de moradores do Bairro Maria Eugénia Neto, lamentou o facto de “toda vez que Luanda troca de governador, a situação do lixo é a mesma. Devem deixar de pensar nos contratos que beneficiem apenas alguns para pensar na pupulação, principalmente aquela que vive na periferia”.

Catarina Morais, moradora da zona do Avô Cumbi, disse que nas últimas semanas tem visto homens a trabalhar, pelo que deixou um apelo aos vendedores dos mercados municipais e informais para colaborem mais na limpeza, por forma a manter o Kilamba Kiaxi limpo.

A moradora Maria Samba, da Urbanização Nova Vida, sugeriu que a administração recrute jovens, à semelhança de algumas zonas da província, para recolher o lixo porta-a-porta, e os moradores contribuam com algum dinheiro.

Viana

No município de Viana, a Administração do Distrito Urbano do Zango traçou um plano emergencial para recolha dos amontoados de resíduos sólidos existentes nas ruas da circunscrição e na Centralidade Vida Pacifica, disse o Administrador Adjunto para a área técnica, Azevedo Martinho.

Realçou que o plano emergencial consiste na recolha do lixo com camiões cedidos por empresários locais que o transportam para os pontos de transferência criados nas instalações da Zona Económica Especial (ZEE), para posteriormente ser encaminhado para o aterro sanitário.

Fez saber que os amontoados de lixo podem ser extintos ainda neste mês de Fevereiro, já que a administração municipal de Viana pretende assinar um contrato com as empresas que vão recolher o lixo, porta-a-porta, para levar à ZEE e depois ser encaminhado para o aterro sanitário.

Indicou ainda que fazem parte desse plano emergencial as Comissões de Moradores, bem como as Associações dos Taxistas e Juvenis.

(Foto: Angop)

Quanto ao elevado amontoado de lixo existente na Centralidade do Zango 5, assegurou que a situação está a ser controlada por uma operadora que o Governo Provincial de Luanda indicou para prestar trabalho naquela zona.

Por sua vez, o director municipal de Viana do Ambiente e Saneamento Básico, Esmeraldino Paulo, reiterou que para atenuar a situação do lixo, a circunscrição conta com o apoio de empresas de construção civil que disponibilizaram equipamentos como basculantes, pás carregadoras e electro-escavadoras.

Durante a ronda que ANGOP efectuou no município de Viana, foi possível encontrar contentores na Estrada 230, nas ruas do mercado da Sanzala, em Luanda Sul. Cenário diferente verifica-se junto da Biblioteca Municipal, onde existe muito lixo.

Cacuaco

O administrador municipal de Cacuaco, Auxílio Jacob, disse que no distrito do Sequele vai funcionar o novo modelo de recolha de lixo, a ser feito por brigadas de motorizadas de três rodas, que, duas vezes por dia, vão passar porta-a-porta a recolher os resíduos.

Segundo o responsável, cada residência deverá pagar entre 150 a 350 kwanzas, quer na zona rural como urbana, para que tenha o lixo recolhido.

Acrescentou ainda que, estas microempresas vão desenvolver este trabalho igualmente, nas grandes superfícies e em unidades sanitárias.

Talatona

O processo de recolha de resíduos sólidos no Talatona é feito diariamente por uma única operadora, a Vista Weste, pertencente a portuguesa Mota-Engil, uma das poucas que mantém o contrato de concessão de serviço de gestão integrada de resíduos sólidos a nível de Luanda.

Da lista de serviços faz parte o trabalho de recolha, varredura, lavagem manual e mecanizada das ruas e cortes de ervas, a que se juntam pequenas empresas que auxiliam na limpeza das superfícies comerciais sedeadas em Talatona.

Numa ronda efectuada pela ANGOP constatou-se ao longo da Avenida Fidel Castro Ruz (Via Expressa), Benfica e Pedro de Castro Van-Dúnem “Loy” a existência de contentores de pequeno e grande porte, bem como o carro que faz a recolha do lixo.

Em declarações à ANGOP, o técnico da área de saneamento do município, Messias Vieira Dias, disse decorre a nível da circunscrição uma campanha de sensibilização junto dos proprietários de espaços comerciais no sentido de manterem os arredores sempre limpos.

O ambientalista Crispiniano Xaulo refere que o lixo pode ser visto como um recurso que pode gerar empregos e aumentar a renda de diversas famílias extremamente pobres, desde que sejam bem orientadas.

Crispiniano Xaulo lamenta o facto de não existir em Angola uma politica pública para a criação de fonte de renda, mas o lixo ser visto apenas como algo nocivo à saúde pública e fonte de muita contaminação.

(Foto: Angop)

Em Dezembro, o Governo Provincial de Luanda suspendeu o contrato de gestão e recolha de resíduos sólidos com algumas operadoras por não honrarem na íntegra a sua prestação de serviço na capital do país.

A governadora de Luanda, Joana Lina, disse, na altura, que a recolha dos resíduos sólidos nesta fase de suspensão contratual com as operadoras de lixo deve ser feita pelas administrações municipais e pelos distritos urbanos.

Segundo a governante, as administrações estão orientadas a tratar da recolha dos resíduos sólidos nos seus territórios, enquanto não forem celebrados novos contratos com empresas para tratar da limpeza na capital do país.

Para o mês de Janeiro, estava previsto um concurso público de quatro empresas habilitadas para o efeito, de seis concorrentes, estando o GPL, Ministério das Finanças e do Ambiente a tratar da questão.

Para a recolha de lixo, a província de Luanda trabalhava com as empresas Queiroz Galvão, responsável pelo município de Luanda, Vista Weste, municípios do Talatona e Belas, Nova Ambiental, por Viana, Rota Ambiental, por Cacuaco, Elisal, por Cazenga, e Sã Ambiente por Icolo e Bengo e Quiçama.