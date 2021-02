Caso GRECIMA: Suspensão de audiência evita nulidade processual

Os arguidos do processo judicial que apura responsabilidades sobre o desfalque ao Estado de 98 milhões de euros na gestão do GRECIMA (Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração) estiveram perto de conseguir, por via do recurso aos tribunais Supremo e Constitucional, a nulidade de todo o julgamento, caso a Câmara Criminal realizasse a sessão, suspensa esta quarta-feira, com o jurado incompleto.