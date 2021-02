Cabo Verde sem carnaval por causa da Covid-19

A crise pandémica da Covid-19 impossibilita a realização este ano das festas do carnaval em Cabo Verde, decidiram as autoridades.

Habitualmente a festa do rei momo é vivida com maior pompa e intensidade nas ilhas de São Vicente e São Nicolau, movimentando milhares de pessoas entre residentes, emigrantes e turistas que para além da diversão, contribuem para revitalizar as economias locais nesse período.

Na semana passada, o Conselho de Ministros decidiu não conceder tolerância de ponto, tendo em conta que a situação sanitária não permite que se faça a festa do carnaval e das tradicionais cinzas, esta última com forte tradição da ilha de Santiago.

Os grupos carnavalescos lamentam a ausência de desfiles , mas dizem compreender a decisão.

O presidente do Copacabana, que desfila em São Nicolau disse que o grupo já tinha feito uma análise interna de que não existem condições para a realização do carnaval no presente ano.

“Penso que é uma medida acertada, já que o carnaval constitui um tipo de manifestação cultural, que envolve muita gente e provoca grande aglomeração de pessoas, o que não deve acontecer neste momento devido a luta contra a Covid”, afirma Emanuel Cabral.

Na mesma linha, o presidente do Monte Sossego, vencedor do desfile 2020, em São Vicente, António Duarte, diz que o grupo já tinha se posicionado sobre a falta de condições para a organização das actividades carnavalescas este ano.

Quanto à realização de desfiles oficiais em 2022, Duarte faz votos que a situação melhore para que tal aconteça, mas mostra-se preocupado devido ao alastramento do vírus, bem como da incapacidade dos países pobres em montar um programa eficaz e rápido de vacinação.

“Estou muito céptico, quando é que poderemos ter condições para organizar um desfile oficial do carnaval”, diz o presidente do grupo vencedor do carnaval mindelense 2020.