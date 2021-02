MPLA lamenta morte de Feliciano Lopes Toco

O MPLA manifestou ontem, em Luanda, “profundo sentimento de consternação e dor” pelo falecimento de Feliciano Lopes Toco, ocorrido, em Lisboa, aos 6 de Fevereiro de 2021, por doença, aos 67 anos.

Natural de Belize, província de Cabinda, Feliciano Lopes Toco destacou-se no desempenho dos cargos de vice-governador para o Sector Político e Social e secretário provincial dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria na referida província, onde desenvolveu grande parte da sua actividade político-partidária, iniciada em 1971, com acções de mobilização de guerrilheiros à causa do MPLA, tendo, em 1974, exercido a função de secretário de Acção do partido.

De acordo com uma mensagem de condolências do Secretariado do Bureau Político do Comité Central do MPLA, o malogrado foi membro fundador da JMPLA em Cabinda e exerceu também a função de 1º secretário provincial da JMPLA, assim como integrou o Comité Nacional da organização juvenil do MPLA em Cabinda.

Feliciano Lopes Toco, refere ainda a mensagem, desenvolveu várias actividades em prol das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA) e da Direcção de Organização e Mobilização, com destaque para missões militares em defesa da cidade de Cabinda e no Conselho Militar da 5ª Região, na província da Huíla. Licenciado em História e com experiência em associativismo estudantil, depois de cessar o mandato na JMPLA, em 1991, Feliciano Lopes Toco foi destacado para o Centro Universitário de Cabinda da Universidade Agostinho Neto, com a função de Chefe de Departamento da Direcção dos Assuntos Académicos.

“Nesta hora de dor e luto, o Secretariado do Bureau Político do Comité Central lamenta a morte e inclina-se perante a memória do destacado militante Feliciano Lopes Toco, apresentando à família, sentidas condolências”, conclui a mensagem de condolências.