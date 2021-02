MPLA garante que está a cumprir as promessas eleitorais

O segundo secretário do MPLA no Cunene disse, sábado, na vila de Xangongo, município de Ombadja, que a agenda política para 2021 garante o cumprimento das promessas eleitorais

Gonçalves Namweya, que falava no acto de lançamento da agenda política do MPLA para 2021, frisou que consta da agenda o reforço do combate à corrupção, impunidade, bajulação e ao nepotismo, a reforma do Estado, relançamento do sector produtivo, diversificação da economia, a estabilização macroeconómica, o aumento de postos de trabalho para os jovens, bem como a sua capacitação profissional e académica.

O documento orientador do MPLA prevê ainda a consolidação da paz e da unidade nacional, a preparação do VII Congresso da OMA, a decorrer em Março, e o VIII Congresso do MPLA, a realizar-se em Dezembro, bem como preparar o partido para vencer os próximos desafios eleitorais. Gonçalves Namweya sublinhou que os temas escolhidos vão merecer especial atenção do partido e do Governo, com o necessário e indispensável apoio de todos os militantes e quadros.

“Vamos acompanhar e avaliar as reformas da administração pública a nível central e local, prosseguir com a reforma da justiça, aprofundar o processo de diversificação da economia e estimular o desenvolvimento económico local”, disse, realçando que deve ser encorajado o combate à bajulação e ao nepotismo, bem como reforçar parcerias com as igrejas e outros segmentos da sociedade civil na promoção da cidadania e resgate dos valores morais, cívicos e culturais.