Girabola 2020/21: Ferrovia do Huambo recupera segundo lugar

O Ferrovia do Huambo reassumiu o segundo lugar do Campeonato Nacional de futebol da I Divisão (Girabola2020/21) ao vencer, este domingo, no seu reduto, o Wilite de Benguela, por 2-0, no prosseguimento da 9ª jornada.

Com este resultado, os “locomotivas” do planalto central, que tinham perdido a segunda posição na jornada anterior, depois goleada frente ao Interclube, por 5-0, somam 15 pontos.

Jorginho (47’) e Gepson (85’) marcam os golos que garantiram a quarta vitória consecutiva caseira da formação treinada por Agostinho Tramagal,

A partida se resume no domínio absoluto do Ferrovia, que manteve o favoritismo caseiro, com um histórico de um empate e quatro vitórias.

Os visitantes ainda beneficiaram de um penálti aos 87’, desperdiçado por Miguel que permitiu a defesa do guarda-redes MI.

Na próxima jornada, o Ferrovia do Huambo vai defrontar o Recreativo da Caála, no “dérby” planáltico, ao passo que o Wiliete de Benguela recebe o Cuando Cubango FC.