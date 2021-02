Falta de ginásios cancela preparação das selecções nacionais de luta

A falta de ginásios para acolher as selecções nacionais de luta, que se preparam para os Campeonatos Africanos, agendados de 6 a 11 de Abril em Marrocos, preocupa a equipa técnica liderada por Francisco Kadima de Deus.

Os trabalhos, que decorreram a céu aberto desde oito de Fevereiro, foram cancelados por impraticabilidade do recinto escolhido pela direcção técnica da Federação. Em declarações ao Jornal de Angola, o treinador principal Francisco Kadima de Deus disse que não havia nenhuma condição para se prosseguir com os treinos.

“Somos um grupo de 46 atletas e treinávamos no parque de estacionamento defronte ao Comité Paralímpico Angolano, à Cidadela Desportiva. Estendíamos os tapetes expostos ao sol e sem qualquer tipo de higienização em tempo de pandemia”, lamentou.

O treinador acrescentou que o treinamento não observava a norma ou o padrão exigido pela Federação Internacional.

“Temos normas a serem respeitadas e não podemos colocar em risco a integridade física dos atletas. Diante da situação, pensamos em encerrar os treinos até conseguir um espaço digno”.

Outro assunto que preocupa o treinador Kadima de Deus se prende com a demora na aquisição das verbas para a participação das selecções. Até ao momento, não há nada de concreto. “Estamos expectantes quanto à verba que devemos receber do Ministério da Juventude e Desportos. Até agora, não há sinal verde e isso nos preocupa. A competição é já em Abril e devemos sair do país no final de Março”, explicou. No ano passado, Angola falhou a participação na competição continental por falta de financiamento.