Bayern de Munique disputa final com Tigres

O Bayern de Munique carimbou, ontem, o passaporte para a final do Mundial de Clubes, ao vencer, por 2-0, no Qatar, o Al Ahly, equipa egípcia que fez os bávaros suarem as estopinhas.

Num jogo com apenas um golo até aos 86 minutos, marcado logo nos primeiros 20 minutos, Robert Lewandowski voltou a mostrar a sua veia goleadora e destruiu novamente mais um advesário ao bisar.O avançado polaco marcou aos 17 minutos o seu primeiro tento frente aos egípcios, numa partida em que os bávaros tiveram o comando total do encontro, mas em que só conseguiram o tento da tranquilidade aos 86 minutos.

Com este resultado (2-0), os alemães vão agora defrontar o Tigres, na quinta-feira, isto depois de a equipa mexicana ter eliminado, no domingo, por 1-0, o Palmeiras, de Abel Ferreira, na outra meia final da competição. E, além do plano desportivo, a equipa do Palmeiras, recém-sagrada campeã da Libertadores, também saiu a perder no plano financeiro, uma vez que ficou sem acesso às verbas destinadas pela FIFA aos dois finalistas da competição.

Se tivesse garantido o apuramento para a final de quinta-feira, o Palmeiras teria encaixado um valor mínimo de 3,3 milhões de euros, que poderia ascender a 4,1 milhões em caso de vitória sobre o Bayern. Além dessa cifra, o Palmeiras também teria direito a 900 mil euros extra pagos pela Crefisa, principal patrocinador do clube, num bónus previsto no contrato entre as partes.

Ainda assim, o Palmeiras não vai sair de mãos a abanar do Qatar: se, na quinta-feira, assegurar o terceiro posto no Mundial, amealha 2,1 milhões de euros. Em caso de derrota – e consequente quarto lugar -, fica-se pelos 1,6 milhões de euros.