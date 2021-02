Moçambique: Polícia deve esclarecer morte de mulher detida na Matola

Uma mulher identificada apenas por Benigna foi encontrada morta recentemente, nas proximidades da sua casa, no bairro Machava, município da Matola, horas depois de ter sido detida por agentes da Polícia por alegada violação das medidas do Decreto 2/2021, de 4 de Fevereiro, no âmbito da Situação de Calamidade Pública.

De acordo com a imprensa moçambicana a vítima terá sido detida na sua residência supostamente por ter mantido o seu estabelecimento comercial aberto depois do horário estabelecido no Decreto Presidencial.

Contactado pela imprensa, Juarce Martins, do Comando da Polícia na província de Maputo, afirmou que dois indivíduos foram detidos por suspeitas de envolvimento no caso. Mas esta informação não é esclarecedora porque não diz se os detidos são ou não agentes da Polícia.