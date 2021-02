Covid-19: Angola sem registo de mortes nas últimas 24 horas

Angola não registou nenhum óbito nas últimas 24 horas, num dia em que reportou 24 novas infecções e a recuperação de 45 pacientes, de acordo com dados do boletim informativo da Direcção Nacional de Saúde Pública (DNSP) distribuído ontem à imprensa.

O boletim informativo refere que dos 24 casos 15 foram registados em Luanda, dois nas províncias do Bié, Huambo, Moxico, Zaire e um na Huíla. Os infectados têm idades compreendidas entre 2 e 82 anos, sendo 18 do sexo masculino e seis do sexo feminino. Em relação aos recuperados, o boletim da DNSP esclarece que 39 foram registados na Lunda-Norte, cinco no Moxico e um no Bié. Os pacientes recuperados têm entre 1 e 72 anos.

Com estes dados o país contabiliza 20.086 casos confirmados, dos quais 475 óbitos, 18.540 recuperados e 1.071 activos. Deste número, sete estão em estado crítico a receber tratamento por ventilação mecânica invasiva, 11 em situação grave, 81 são considerados moderados, 76 têm sintomas leves e 896 assintomáticos.

O documento da DNSP informa ainda que nos centros de tratamento da Covid-19, a nível do país, estão internados 175 doentes. Em quarentena institucional estão 146 cidadãos e 1.971 sob investigação epidemiológica.

O Laboratório de Biologia Molecular processou, nas últimas 24 horas, 537 amostras, das quais 24 foram positivas. Desde o início da pandemia, em Março, foram processadas 368.442 amostras, tendo 20.086 resultados positivos. Relativamente à testagem nos pontos de entrada e saída da província de Luanda, o boletim refere que foram testados 933, dos quais 123 reactivos.