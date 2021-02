Vacinação de idosos a partir de 90 anos é antecipada para esta sexta na cidade de SP

Prevista inicialmente para a próxima segunda-feira (8), a vacinação para idosos acima de 90 anos será antecipada na cidade de São Paulo e começará já nesta sexta (5). A decisão foi tomada na noite desta quinta-feira (4) pela Secretaria Municipal de Saúde.

Já a partir desta sexta, as vacinas estarão disponíveis em 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Nessa etapa do plano de imunização, também terá início a vacinação domiciliar, para a mesma faixa etária, de pessoas que tiverem restrição de mobilidade.

Devem ser vacinados 32.837 idosos com mais de 90 anos de idade na cidade de São Paulo. O número equivale a 16% dos 206 mil integrantes desse público-alvo em todo o estado. Idosos acima de 85 anos também devem começar a receber as vacinas no dia 11 deste mês, 4 dias antes do previsto, dia 15.

A orientação, dia a prefeitura, é que o idoso a partir de 90 anos vá até a UBS mais próxima de sua residência e apresente o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), a carteira de vacinação e o cartão SUS, se tiver -o documento não é obrigatório. “Para evitar aglomerações, a orientação é que os idosos dependentes sejam acompanhados por apenas uma pessoa”, diz a Secretaria Municipal da Saúde em nota.

Na segunda, também serão disponibilizados cinco locais em que os idosos poderão ser vacinados sem sair do carro, no sistema drive-thru, e em quatro centros-escolas do município.

A vacinação nos drive-thrus será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Nas UBSs e nos centros escolas, das 7h às 19h.

Os idosos com dificuldade ou incapacidade de locomoção atendidos pelo PSF (Programa Saúde da Família) serão vacinados em suas casas. Quem não fizer parte do programa e tiver dificuldade de ir até o posto, deve ligar para a UBS mais próxima.

Em nota a Secretaria Municipal de Saúde disse que a vacinação dos profissionais de saúde com idade acima de 60 anos terá início também no dia 11. Até agora, o município já vacinou 24.171 idosos, sendo 14.371 nas ILPIS (instituição de longa permanência para idosos) e 9.800 institucionalizados em outros locais.

Nesta quinta-feira a imunização de idosos a partir de 90 anos começou em São Bernardo do Campo (ABC), em Campinas (93 km de SP) e em Sorocaba (99 km de SP).

A vacinação na capital começou no dia 17 de janeiro, com profissionais da linha de frente do combate ao novo coronavírus.