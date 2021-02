Acusado de homicídio: Rei do Bailundo condenado a seis anos de prisão

O Rei do Bailundo, Armindo Francisco Kalupeteka “Ekuikui V” foi condenado, recentemente, pelo Tribunal Provincial do Huambo, a seis anos de prisão, por ter orientado, a 14 de Março de 2017, um ritual tradicional, que culminou com a morte de um cidadão de 54 anos.

O crime aconteceu na Ombala do Bailundo, numa sessão de julgamento tradicional conduzida pelo Rei do Bailundo.

Durante esta sessão o Rei usou uma bengala, denominada “Ginga”, com a qual tocou no acusado, que segundo a acusação foi agredido com a bengala e acabou por morrer. A juíza do caso deu como provado o envolvimento de Armindo Francisco Kalupeteka “Ekuikui V” no crime.

Além de Armindo Francisco Kalupeteka, que deve pagar 150 mil kwanzas de taxa de Justiça, foi, igualmente, condenado, à revelia, a uma pena de oito anos de prisão e ao pagamento de taxa de Justiça de 120 mil kwanzas, o prófugo David Salvador Mwangala, o curandeiro da Ombala.

O Rei do Bailundo recorreu da sentença e continua em liberdade.