Cuanza-Norte: 10 mil toneladas de manga apodrecem todos os anos no município de Lucala

Cerca de 10 mil toneladas de manga apodrecem todos os anos no município de Lucala, província do Cuanza- Norte, porque as vias que ligam os campos agrícolas aos mercados, na região, estão totalmente degradadas, revelou ao Jornal de Angola o director provincial da Agricultura, Gildo Barão.

A pouca quantidade de manga que é aproveitada, segundo o responsável, é comercializada no município de Cambambe, no bairro da Golova, junto a Estrada Nacional 230 e no mercado “Quilómetro Trinta”, em Luanda.

“O município do Lucala é uma das regiões do país potencialmente produtora de manga.Infelizmente a maior parte da sua produção apodrece nos campos por falta de escoamento”, lamentou Gildo Barão, informando que o produto é cultivado em todas as 18 aldeias que compõem o município, das quais nove na sede municipal e igual número na comuna de Kiangombe.

“A colheita começa oficialmente na segunda quinzena de Setembro e termina em finais de Fevereiro do ano seguinte”, explicou. O responsável acredita que se houver empresas interessadas na compra da manga, Lucala poderá “obter ganhos consideráveis”, criando com este negócio postos de trabalho para a juventude.

Industrialização do produto

O Director do Gabinete Provincial de Aproveitamento Económico do Cuanza-Norte, Humberto Mesquita, revelou que para a sustentabilidade ininterrupta de uma fábrica de sumos e compotas seria necessário, em média, um milhão e 500 toneladas de mangas por ano.