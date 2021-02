Barreiras culturais entre gerações necessitam de mais atenção

A questão das barreiras culturais entre o tradicional e o moderno, numa sociedade em mudança, é um fenómeno que precisa de mais estudo e atenção, de forma a se preservar muito da identidade nacional, disse, ontem, em Luanda, a escritora Marleyh Selo.

A autora do livro “O Poder do Auto-conhecimento e a Beleza de Seres Tu Mesma”, apresentado em Outubro do ano passado, na Mediateca de Luanda, acredita que é preciso um maior esforço na protecção e valorização da identidade angolana.

A também consultora de imagem informou, ainda, que o ano transacto foi produtivo, do ponto de vista pessoal, por ter conseguido realizar vários projectos, em especial, no domínio das artes e projectado a carreira a nível internacional.

Apesar dos constrangimentos da pandemia, a escritora adiantou que está determinada a realizar, este ano, muitos dos projectos pessoais, um dos quais um livro de etiqueta social e empresarial, com o prefácio de Cláudia Matarazzo.

“O objectivo é apostar na internacionalização, usando as novas tecnologias. Tenho palestras agendadas e sessões de venda de livros nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Igualmente estou a preparar os primeiros cursos de Imagem e Etiqueta, reconhecidos pelo Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (Inefop), para apresentar ao público”, destacou.

Marleyh Selo acrescentou que o ano passado esteve bastante ocupada, tendo sido convidada a participar de muitos projectos, entre os quais o “Caminho do Infinity mind”, com a participação de vários profissionais de Gestão.

Outro convite foi feito pela Escola de Imagem e Estilo do Brasil, para ser a primeira angolana a participar num “networking” de consultores de imagem internacionais, e actuou, num convite do realizador António Correia, feito pela produtora “Midiartes”, na série “O Mesmo”. Durante este período, revelou, conseguiu fazer parcerias de realce, com a empresa Yurbel Consultoria Textual. “Agora estou a preparar a segunda edição do livro ‘O Poder do Auto-conhecimento e a Beleza de Seres Tu Mesma’, para o primeiro trimestre deste ano”.