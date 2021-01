Robertinho regressa aos lançamentos com o álbum “Nguma”

Além da participação no álbum de Yola Semedo, Robertinho tem aproveitado a sua passagem nos estúdios de gravação para concluir os últimos acertos do seu novo trabalho discográfico intitulado “Nguma”, com previsão de chegar ao mercado e plataformas digitais no segundo semestre de 2021.

O álbum vai comportar nove faixas musicais com mensagens e sonoridades diversificadas, sem fugir dos ritmos que identificam o autor de “Kaquinhento”, conforme explicou Xikylson Bonifácio, agente do cantor e compositor, em entrevista ao PLATINALINE, quando falava sobre o nova versão do tema “António”, composição de Artur Nunes, interpretada por Robertinho, que fará parte do referido CD.

“O Robertinho decidiu regravar exclusivamente essa música do Artur Nunes sob forma de relembrar os tempos vividos ao lado desse cantor que infelizmente já não faz parte do mundo dos vivos. Muitos não sabem, mas na casa de Artur Nunes, o Robertinho era tido como um filho, tudo o que ele aprendeu sobre música foi o Artur Nunes quem o ensinou.

Quanto ao CD, neste momento, estamos na fase de captação, um tratamento que está a ser feito na rádio Vial, depois faremos a masterização. Nossa perspectiva é que o álbum chegue ao público consumidor no segundo semestre de 2021”, disse.

Xikylson sublinhou, ainda, que “Nguma” não terá participação de outras vozes, pois como Robertinho já tem feito algumas colaborações em trabalhos de algumas artistas, tanto ele quanto a sua equipa optaram por neste álbum trazer apenas canções cantadas e escritas por si com excepção do tema “António”, de Artur Nunes.