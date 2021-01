FC Porto venceu e ganhou pontos ao Benfica

O FC Porto venceu por 0-1 na deslocação ao terreno do Farense e isolou-se no segundo lugar no campeonato português da primeira divisão de futebol com 35 pontos, mais dois do que o SL Benfica que empatou em casa a uma bola frente ao Nacional.

O Futebol Clube do Porto arrecadou três pontos na luta pelo título de Campeão Português, ao vencer por 0-1 na deslocação ao terreno do Farense num jogo a contar para a 15ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

O único tento dos portuenses foi apontado pelo avançado iraniano Mehdi Taremi aos 15 minutos de jogo.

De notar que do lado dos algarvios, o internacional guineense Bura foi titular, enquanto o internacional angolano Hugo Marques ficou no banco de suplentes.

Com este resultado o FC Porto isolou-se no segundo lugar na tabela classificativa com 35 pontos, a um do líder, o Sporting CP, mas sobretudo dois pontos de vantagem em relação ao SL Benfica.

Benfica perdeu pontos frente ao Nacional

A jogar em casa, e com vários jogadores infectados pela Covid-19, o SL Benfica empatou a uma bola frente ao Nacional Madeira e perdeu pontos na luta pela liderança da Liga Portuguesa de futebol.

As águias abriram o marcador com um tento do médio português Chiquinho aos 14 minutos, antes dos madeirenses empatarem com um tento do avançado hondurenho Bryan Róchez aos 48 minutos de jogo.

Os encarnados ocupam o terceiro lugar e têm agora 33 pontos, a dois do FC Porto e a três do Sporting CP.

A 15ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol fica encerrada nesta terça-feira 26 de Janeiro com dois jogos: SC Braga-Gil Vicente e Boavista-Sporting CP.

O Sporting CP quer segurar liderança após triunfo na Taça da Liga

O Sporting Clube de Portugal desloca-se ao terreno do Boavista num jogo a contar para o campeonato português de futebol, isto após ter vencido a Taça da Liga na passada semana.

No sábado 23 de Janeiro, os leoninos venceram por 1-0 o Sporting de Braga na final da Taça da Liga portuguesa. O único tento foi apontado pelo defesa espanhol Pedro Porro aos 41 minutos de jogo.

Os lisboetas arrecadaram pela terceira vez o troféu, enquanto o treinador dos sportinguistas, Rúben Amorim, venceu pela segunda vez consecutiva visto que na época passada, em 2020, tinha vencido com o Sporting Clube de Braga.