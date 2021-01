Chelsea já decidiu: Lampard vai ser despedido e sucessor está escolhido

O Chelsea perdeu definitivamente a paciência com Frank Lampard e vai despedir o treinador inglês ainda nesta segunda-feira, avança a imprensa inglesa. O antigo capitão dos blues ficou longe de corresponder à aposta da direção, liderada pelo milionário russo Roman Abramovich, e vai abandonar Stamford Bridge. Em sentido inverso, Thomas Tuchel, que foi despedido do PSG há poucas semanas, é o escolhido para suceder a Lampard no comando técnico.

Lampard vai, assim, deixar o Chelsea depois de ter assumido o cargo de treinador em junho de 2019. O desempenho ao serviço dos blues ficou aquém do esperado, tendo em conta o forte investimento no plantel. Havertz, Werner, Chilwell ou Zieych são apenas alguns dos investimentos que mais milhões movimentaram no mundo do futebol.

Refira-se que o Chelsea ocupa, por esta altura, o 9.º lugar da Premier League, a 11 pontos do líder Manchester United, e está nos oitavos de final da Liga dos Campeões.