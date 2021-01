Multinacional Vmware autentica primeira Cloud Angolana

O impacto da nuvem é inegável. É todo um processo que redefine as operações de TI e acelera a transformação digital. Receber esta certificação é mais uma confirmação de que estamos no bom caminho para elevar Angola no mapa digital mundial, e que somos um acelerador da economia.

A multinacional VMware, empresa especializada em software sediada na Califórnia, Estados Unidos de América, certificou hoje a Cloud da ITA como nuvem segura e confiável. Esta é a primeira cloud em Angola a ser certificada pela VMware.

VMware Inc é uma subsidiária da Dell Technologies. Produz software e serviços para computação em nuvem e virtualização que permitem a criação de computadores e Data Centers virtuais. A empresa avaliou outros Data Centers do Grupo Paratus, tendo certificado para Angola a Cloud da ITA e para a Namíbia a Fiber Paratus. O reconhecimento certifica a segurança e confiabilidade destas clouds, tanto como Multi Cloud como Cloud Network.

Esta certificação surge numa altura em que a ITA se prepara para disponibilizar aos seus clientes e parceiros os serviços de Data Center virtual e de Cloud, diversificando assim os serviços e dando continuidade ao projecto de transformar Angola num ponto de referência de serviços tecnológicos em Africa.

“O impacto da nuvem é inegável, desde o acesso até aos recursos infinitos de TI. É todo um processo que redefine as operações deste sector e acelera a transformação digital. Receber esta certificação é mais uma confirmação de que estamos no bom caminho para elevar Angola no mapa digital mundial, e que somos um acelerador da economia”, afirmou Ricardo Santa Ana, Gestor de Cloud da ITA.

Para que esta certificação fosse concedida, a Cloud da ITA correspondeu na perfeição às premissas da Confiança, Consistência, Flexibilidade e Economia, que garantem a segurança e a protecção de todos os dados e aplicações existentes na nuvem. “Foi um trabalho árduo, que exigiu muitas horas de aperfeiçoamento, mantendo o mais alto nível de consistência e de coordenação dos restantes trabalhos dentro na nossa infra-estrutura, mas que no final teve o esperado certificado”, reforça Ricardo Santa Ana.

Actualmente, a ITA é a uma empresa em Angola com um certificado de Cloud da VMware.