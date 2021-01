Vice-PR nomeia assessor para Governação Local e Autárquica

O Vice-Presidente da República, Bornito de Sousa, nomeou esta segunda-feira Walter de José Ferreira de Sá para o cargo de assessor do seu Gabinete para Governação Local e Autárquica.

Em nota, o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa dos Órgãos de Apoio ao Vice-PR refere que a nomeação foi feita “em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente da República”.

Walter de José Ferreira de Sá substitui no cargo Evandra Luísa de Jesus Martins Mingas, exonerada, também hoje, por conveniência de serviço. O documento indica Walter de Sá, quadro do Ministério da Administração do Território, é especialista em Estudos Africanos e com larga experiência em Administração Autárquica e Cooperação Internacional.

Exerceu, durante vários anos, as funções de consultor do Ministro, Director Nacional de Administração Autárquica e, recentemente, de director do Gabinete de Intercâmbio daquele ministério.