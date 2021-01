Morreu General Demósthenes Chilingutila

O antigo vice-ministro da Defesa para os Recursos Materiais no então Governo de Unidade e Reconciliação Nacional(GURN), General Demósthenes Amós Chilingutila, morreu este domingo numa das unidades hospitalares do Huambo, vítima de doença.

Em nota, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, endereçou, em nome dos membros, simpatizantes e amigos do partido e no próprio, “os mais sentidos pêsames” à família enlutada. Segundo o documento, nas próximas horas serão fornecidos os detalhes do programa das exéquias de Chilingutila, membro da Comissão Política da UNITA e do Conselho da Presidência deste partido.

Natural do Bié o General Demóstenes Amos Chilingutila, serviu como Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Libertação de Angola (FALA), braço armado da UNITA, de 1979 a janeiro de 1985 e novamente após outubro de 1986.

Jonas Savimbi, o líder da UNITA, rebaixou Chilingutila pelos fracassos militares da UNITA na década de 1970 a Chefe de Operações em 1985. Alberto Joaquim Vinama sucedeu a Chilingutila até à sua morte num acidente de carro em outubro de 1986. Chilingutila então retomou o seu cargo.

Este ano a UNITA criou internamente uma comissão, encabeçada por Demóstenes Chilingutila, cuja missão é a de prevenir e ou ações anulares clandestinas de infiltração organizadas por um “gabinete” que a partir da Casa de Segurança da PR coordena uma campanha de descrédito e usura contra o atual líder do partido, Adalberto da Costa Junior (ACJ). Nos comentários internos do regime, a eleição de ACJ tenderia a reforçar o papel da UNITA como principal adversário do MPLA.