João Lourenço felicita Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República, João Lourenço, felicitou hoje Marcelo Rebelo de Sousa pela reeleição como Presidente da República de Portugal, sublinhando que Angola e Portugal vão prosseguir o caminho do reforço da amizade e cooperação.

“Acredito que durante o mandato de Vossa Excelência, que ora inicia, Angola e Portugal continuarão a trilhar o caminho do reforço da amizade e da cooperação em todos os domínios que permitirão aos nossos dois países concretizarem objectivos comuns em matéria de desenvolvimento”, escreve João Lourenço, na mensagem hoje divulgada pelo gabinete de imprensa da Presidência da República.

O Chefe de Estado salienta também que conta com o apoio de Marcelo para prosseguir “acções recíprocas no campo do combate à Covid-19” e deseja ao Presidente “os maiores êxitos no desempenho da sua nobre missão”.