Covid-19: Angola suspende ligações com Portugal, Brasil e África Sul

Angola iniciou este domingo a suspensão temporária das ligações aéreas com Portugal, África do Sul e Brasil. A medida visa impedir a entrada e circulação das novas variantes de Covid-19 no país.

Em Angola entrou hoje em vigor a suspensão temporária das ligações aéreas com Portugal, África do Sul e Brasil. A decisão faz parte de um conjunto de medidas pontuais adoptadas pelo executivo angolano para conter a propagação da Covid-19 e manter o controlo da crise sanitária que se vive país.

As autoridades angolanas consideram que as ligações aéreas constituem a principal fonte de circulação das novas variantes da Covid-19, que estão a fazer aumentar os números de infectados e a saturar as unidades hospitalares, principalmente na Europa.

Desde do início da pandemia, Angola registou mais de 19 mil casos de Covid-19, 457 óbitos e cerca de 17 mil doentes recuperados.

A província de Luanda continua a ser a única região com a circulação comunitária do vírus e concentra o maior número de óbitos, 314 até ao momento.

Angola deve iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19 no segundo trimestre de 2021. As garantias foram dadas pela representante da OMS no país , Djamila Cabral, que explicou que o país integra o mecanismo COVAX e que está a preparar um plano de vacinação.

O COVAX visa adquirir dois mil milhões de doses de vacinas para a Covid-19 até ao final de 2021 para 92 países beneficiários.