Camilo Lemos apresenta aos finalistas de comunicação da UPRA as facilidades da AI&RP na criação do autoemprego

O Consultor de comunicação, Camilo Lemos, vai nesta terça-feira, dia 26 de Janeiro, apresentar aos estudantes finalistas do curso de Comunicação Social, da UPRA, as vantagens e facilidades que a Assessoria de Imprensa & Relações Públicas apresenta na criação do autoemprego.

A mesa redonda visa prevenir os estudantes do desemprego após o termo da formação, evitando frustração de expectativa a que muitos enfrentaram após verificar a escassez de vaga nos meios de comunicação social. Espera-se que mais de 50 estudantes participem da mesma, sob olhar do professor Jacinto Figueiredo.

“Tem sido habitual os estudantes de comunicação sonharem com uma vida numa redação, quando na verdade, a área de Comunicação dá-nos outras saídas com melhor garantia em termos de empregabilidade e remuneração”, Camilo Lemos, Consultor de Comunicação.

Para além de Assessoria de Imprensa e Relações Públicas, em que é uma referência no mercado Angolano, Camilo Lemos é apontado como a mais indicada solução para os estudantes universitários, gestores, empreendedores e figuras políticas com dificuldades de falarem em público.

“A Oratória é uma outra componente que as pessoas, principalmente os estudantes de comunicação, devem dominar. Vou abrir um parêntesis na nossa conversa para lhes falar também da Oratória. É preciso dizer que um estudante de comunicação com as valências de AI&RP e que domine a Oratória está em melhores condições para trabalhar como porta-voz de uma empresa ou instituição”, Camilo Lemos, Consultor de Comunicação e formador de Oratória.