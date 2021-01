Presidenciais: Marcelo ganha à 1.ª volta e Ana Gomes em segundo – Eurosondagem

O atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ganha as eleições de domingo à primeira volta, com 61,8%, e a ex-eurodeputada socialista Ana Gomes fica em segundo, com 13,6%, de acordo com um estudo da Eurosondagem divulgado hoje

A sondagem, para o Porto Canal e o semanário Sol, coloca o candidato do Chega, André Ventura, no terceiro lugar, com 10,0%, menos 3,6 pontos percentuais do que Ana Gomes.

Marisa Matias, apoiada pelo BE, surge na quarta posição, com 6%, mais 1,2 p.p. que o candidato comunista João Ferreira, que recolhe 4,6%.

O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, Tiago Mayan Gonçalves, obtém 2.1% e Vitorino Silva, o líder do partido RIR mais conhecido por Tino de Rans, fica-se por 1,7%.

Nesta sondagem, os candidatos à esquerda de Marcelo recolhem 25,1%. Já os concorrentes à direita do atual Presidente somam 12,1%.

Sem a distribuição dos 15,5% de entrevistados que não souberam ou quiseram responder, Marcelo obtém 52,2%, Ana Gomes 11,5, André Ventura 8,4%, Marisa Matias 5,1%, João Ferreira com 4,1%, Tiago Mayan Gonçalves com 1,8% e Vitorino Silva 1,4%.

O estudo foi efetuado entre segunda e quinta-feira através de 2.533 entrevistas validadas, tendo a amostra um erro máximo de 1,95% para um grau de probabilidade de 95,0%.