Ministra do Trabalho com covid. Ministros do Mar e do Ambiente em isolamento

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, testou positivo à covid-19, estando em confinamento domiciliário. Por contacto com a governante, os ministros do Mar, Ricardo Serrão, e do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, encontram-se em isolamento profilático determinado pelas autoridades de saúde.

A informação foi confirmada ao JN junto de várias fontes governamentais. Segundo foi possível apurar, a ministra do Trabalho está com sintomas ligeiros.

Ao JN, fonte oficial do Ministério do Mar confirmou o isolamento de Ricardo Serrão. O governante foi já testado ao SARS-CoV-2, tendo obtido um resultado negativo.

Já o ministro João Pedro Matos Fernandes estará em isolamento até ao próximo dia 19 de janeiro, terça-feira, confirmou ao JN fonte do seu gabinete.

Todos os governantes participaram no Conselho de Ministros de ontem por videoconferência. É esperado uma comunicação pelo gabinete do primeiro-ministro, António Costa.

Recorde-se que a ministra Ana Mendes Godinho tinha estado em isolamento profilático até ao passado dia 1, após contacto com um caso positivo.

Também Matos Fernandes cumpriu isolamento profilático, em meados de outubro, após contacto com o ministro da Ciência, Manuel Heitor, positivo à covid-19 na altura.