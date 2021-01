Igreja mantém missas e funerais mas suspende casamentos e batizados

A Igreja Católica anunciou esta quinta-feira que as celebrações religiosas como batizados, crismas e matrimónios devem ser adiadas para um “momento mais oportuno”, tendo em conta a “gravíssima” situação que o país atravessa com a pandemia de covid-19.

As novas orientações para o novo confinamento, decretadas quarta-feira pelo Governo, permitem a realização de missas ou funerais, mediante o cumprimento das regras definidas pela Direção-Geral de Saúde (DGS). Já quanto às outras celebrações, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) entende ser melhor suspendê-las até que as condições sanitárias melhorem.

Em comunicado emitido esta manhã, o Conselho Permanente da CEP informa que a catequese continuará em regime presencial onde for possível cumprir com as exigências sanitárias. Caso contrário, deve ser ministrada por via digital ou cancelada. E recomenda que outras atividades pastorais passem a realizar-se em plataformas online ou sejam adiadas.

“Estamos conscientes da gravíssima situação de pandemia que vivemos neste momento, a exigir de todos nós acrescida responsabilidade e solidariedade no seu combate, contribuindo para superar a crise com todo o empenho”, escrevem os bispos, apelando a um “compromisso solidário” dos cristãos, para que se possam minimizar os sofrimentos e encarar o futuro com uma “nova esperança”.