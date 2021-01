Duda Reis sobre Nego do Borel: “Eu apanhava e depois recebia amor”

Duda Reis, 18, voltou a se manifestar na última quarta-feira sobre o relacionamento que viveu com Nego do Borel, 28. Em vídeos publicados no Stories do Instagram, a atriz e modelo diz que foi agredida fisicamente e verbalmente pelo cantor e que vai abrir um boletim de ocorrência para denunciá-lo.

“Eu era muito manipulada, eu tinha muito medo, ele me ameaçava. Ele dizia que eu brigava com cachorro grande, que ele ia mandar matar a minha família […] Eu me sentia um rato num beco sem saída, era a pior sensação do mundo”, afirma.

Em outro trecho, Duda Reis diz que era dependente emocional dele. “Ele me passava que nunca na vida ninguém ia me querer, nenhum homem seria capaz de amar uma mulher como eu. Ao mesmo tempo que eu não prestava, ele me amava, era um amor confuso. Eu apanhava e depois recebia amor.”

Ela prossegue: “Eu fiquei três anos achando que amor era você apanhar e depois receber um beijo […] Eu sofri, sim, agressão física. Teve um episódio que ele me empurrou tão forte que eu caí em cima de várias cadeiras, que me machuquei. Um amigo dele, uma figura pública, entrou no meio para apartar, para segurar. Isso vai fazer parte de uma das agressões do boletim de ocorrência que estou abrindo contra ele.”

Duda Reis diz que as agressões ocorreram mais de uma vez e que o ex-noivo vai tentar tachá-la como louca. Procurado, Nego do Borel não se manifestou até a conclusão deste texto.

Em outro trecho do vídeo, ela afirma que todas as vezes que o enfrentava e dizia que ele era um agressor, o músico “surtava”. “Ele vinha de uma maneira que eu tinha muito medo. E ele me filmava com perguntas com teorias do tipo: ‘Amor, eu te bato?’ E eu por medo falava que não.”

Duda Reis diz ainda que Nego do Borel gravava as conversas que ela tinha com as amigas. “Pelo que entendi, eu era gravada e espionada. Ainda mais quando eu tinha sessão de terapia.” Afirma também que funcionárias que trabalhavam na casa deles tinham medo do cantor e chegaram a ajudá-la em situações de agressão.

Segundo a atriz, o Nego do Borel vai dizer que a ex-noiva o traiu, o que ela nega. “No final da relação, eu comecei a ter desejo de conhecer outras pessoas e ser bem tratada, mas jamais [traí] (…). Eu estou cansada. Eu vou expor tudo! Não vou ficar sendo difamada. A assessoria dele estava tentando criar uma fake news que eu mandava nudes para famosos, nem para ele eu mandava.”

Por fim, ela chorou e pediu desculpas para os pais por não ter escutado eles sobre o então noivo.

ENTENDA O CASO

Entre idas e vindas e algumas polêmicas, Duda Reis e Nego do Borel estavam juntos há quase três anos. No último dia 23 de dezembro, eles anunciaram o fim do relacionamento.

Nesta segunda (11), porém, um áudio da influenciadora digital Lisa Barcelos, divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, gerou grande repercussão nas redes sociais. No áudio, que ela confirmou ser verdadeiro, a influenciadora admite ter se envolvido com o cantor enquanto ele ainda se relacionava com Duda.

Na noite de terça (12), após toda a repercussão do caso, Duda Reis fez uma série de vídeos falando que estava recebendo prints de outras mulheres contando histórias de envolvimento com o cantor. Chorando, ela também afirmou que iria tomar medidas protetivas contra ele.

“Eu preciso, eu temo pela minha vida, eu temo pela minha segurança sim. Eu sei como a pessoa é. Eu não sou louca, eu não sou mentirosa. Eu sei o que eu vivi, eu sei o medo que dá”, concluiu. “Eu não sei o que a pessoa é capaz de fazer”, disse.