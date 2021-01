Angola/Portugal: Processos cruzados na justiça

A Procuradoria-Geral da República de Angola está a preparar a extradição de Abel Cosme, o antigo presidente do conselho de administração da empresa de transportes colectivos de Luanda – TCUL – detido em Portugal pela Interpol, através de um mandado de detenção internacional emitido por Angola, enquanto o empresário Ivo São Vicente, detido em Lisboa onde reside, poderá ser ouvido em Portugal ou em Angola, depois de ter sido constituído arguido e notificado no caso “900 milhões de dólares” congelados na Suiça que envolve o seu pai Carlos São Vicente, detido em Luanda em setembro.

A Procuradoria-Geral da República de Angola está a preparar a extradição do antigo presidente do conselho de administração da empresa de transportes colectivos de Luanda, TCUL, Abel Cosme, de 57 anos, detido em Portugal pela Interpol a 18 de janeiro de 2021, ao abrigo de um mandado de detenção internacional emitido por Angola.

O ex-responsável é fugitivo no processo conhecido por “CNC” ou Conselho Nacional dos Carregadores, em que é acusado de branqueamento de capitais, corrupção e desvios de fundos públicos, enquanto gestor da Unicargas.

A 15 de Outubro de 2018, Abel Cosme foi constituído arguido em Angola e condenado à revelia num processo relativo ao desvio de fundos do Conselho Nacional de Carregadores – CNC – um organismo tutelado pelo Ministério dos Transportes, na altura tutelado pelo ex-ministro Augusto Tomás, que em Agosto de 2019, foi condenado a 14 anos de prisão, por peculato, branqueamento de capitais, associação criminosa e artifícios fraudulentos para desviar fundos do Estado, sendo que logo a seguir à condenação Abel Cosme deixou Angola, alegadamente por motivos de doença e nunca mais regressou.

O vice-procurador Álvaro João assegurou que a Procuradoria-Geral da República estuda o mecanismo de cooperação internacional com Portugal, para extraditar o ex-PCA da TCUL e refere que, apesar do mandado de captura internacional ter sido da iniciativa da PGR de Angola, a extradição de Abel Cosme carece de uma intervenção diplomática entre Luanda e Portugal para a efectivação do processo.

“A extradição é um processo que não depende exclusivamente das autoridades angolanas, mas como o mandado de captura internacional foi emitido pelas autoridades angolanas, então, de facto, torna-se ainda mais fácil que as autoridades portuguesas extraditem o visado para o nosso país”, exemplificou o porta-voz da PGR.

Álvaro João esclarece, por sua vez, que a justiça angolana só vai poder dar continuidade à instrução do processo, quando Abel Cosme estiver em Luanda.

O procurador diz que o agravamento da pena ao acusado está fora de hipótese, porque durante o julgamento os mandatários podem evocar alguma circunstância atenuante em função da ausência do seu constituinte.

Entretanto, o antigo director-geral do Conselho Nacional de Carregadores, Agostinho Itembo, sócio de Abel Cosme, continua em paradeiro incerto, sendo ambos acusados de transferência ilícita de mais de três milhões de dólares e cerca de 247 milhões de kwanzas no “caso CNC”.

Ligados a este mesmo caso estão ainda: Isabel Bragança, Rui Manuel Moita, Manuel António Paulo e Eurico Alexandre da Silva.

Ivo São Vicente pode ser ouvido em Angola ou Portugal

Quanto à notificação a Ivo São Vicente, filho do empresário Carlos São Vicente, constituído arguido e indiciado no processo dos 900 milhões de dólares, alegadamente provenientes dos cofres da Sonangol e que foram congelados num banco suíço, Álvaro João esclarece que o facto de o jovem ter sido notificado não significa que seja criminoso, porque goza de presunção de inocência.

O responsável é de opinião que o neto do Primeiro Presidente da República, Agostinho Neto, enquanto arguido, se deve apresentar perante um representante do Ministério Público, para se defender dos supostos crimes de que é acusado.

O vice-procurador afirmou que a audição do filho de Carlos São Vicente e de Irene Neto pode ser realizada Luanda, assim como a justiça angolana pode solicitar as autoridades portuguesas a encetar diligências para ouvi-lo em Lisboa.

“Se ele foi constituído arguido, ele tem que ser ouvido para se defender, no entanto, essa audição pode muito bem ser feita cá, ou solicitarmos às autoridades portuguesas, no caso à PGR, que encete diligências no sentido de ouvi-lo, mas temos que enviar uma carta rogatória, se a coisa tem que ocorrer desse modo”, acrescentou.

Ivo São Vicente declara que ele e o seu pai são alvo de “intimidação política”.