Três alunos e motorista de autocarro feridos em despiste na Maia

O despiste de um autocarro da Maia Transportes, ocorrido na manhã desta quinta-feira, em Milheirós, na Maia, provocou ferimentos em três crianças e no motorista do pesado.

O acidente, que terá sido provocado pelo gelo na estrada, ocorreu por volta das 7.55 horas, na Rua da Agrela, em Milheirós, na Maia. De acordo com a Autarquia, a bordo seguiam cerca de 20 crianças, com idades entre os 10 e os 15 anos, sendo que três delas ficaram feridas sem gravidade. Todos os alunos pertenciam à Escola Básica e Secundária do Levante da Maia.

Também o motorista, de 58 anos, sofreu ferimentos ligeiros. As vítimas foram transportadas para o Hospital de S. João, no Porto, e já receberam alta.

Após entrar em despiste, o autocarro embateu contra um muro, ficando com alguns vidros partidos. Quando o socorro chegou ao local, o motorista e os passageiros já se encontravam fora do veículo e em segurança. Os estudantes foram levados por um outro autocarro da Maia Transportes para as escola.

No local estiveram a PSP, a Polícia Municipal, a Proteção Civil e elementos dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia, que colocaram sal na estrada, para evitar mais acidentes no local.