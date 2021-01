Taça Cidade de Luanda abre com quatro partidas

Quatro partidas assinalam o arranque da Taça Cidade de Luanda em basquetebol sénior, em ambos os sexos, hoje, a partir das 14h00, com a participação de seis equipas, em cada classe, numa organização da Associação Provincial (APBL).

No pavilhão Gimnodesportivo da Cidadela, em masculinos, o 1º de Agosto mede forças com o Vila Clotilde. Apesar do favoritismo teórico dos militares, a turma do bairro Maculusso, orientada Ricardo Rodrigues, deixou “boa impressão” durante a disputa da Supertaça Wlademiro Romero e espera-se que venha a fazer o mesmo.

Para o segundo encontro do dia, às 17h00, no mesmo recinto, o Interclube, na condição de anfitrião, recebe o Desportivo Kwanza. Esta será a primeira aparição da equipa treinada por José Alberto na presente temporada. Caberá à jovem formação tentar equilibrar a e perder pela menor margem possível de pontos, ante um adversário com um plantel superior em termos individuais.

Neste primeiro dia da prova de antecâmara aos Campeonatos Nacionais, ãs formações do Petro B e 1º de Agosto/Academia entram em acção apenas amanha. Devido à limitações físicas no plantel principal, os tricolores marcam presença com a segunda equipa.

Em femininos, no pavilhão Victorino Cunha, o cartaz reserva duas partidas aliciantes: às 14h00, 1º de Agosto/Academia-Interclube, e três horas mais tarde 1º de Agosto-Interclube B, com arbitragem de Umbuga Pedro, António Samuel e Fábio Malungo.

Os prognósticos são reservados, mas as equipas principais estão obrigadas a vencer caso queiram chegar a final.