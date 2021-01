Lideres mundiais dizem estar “ansiosos” por trabalhar com Joe Biden e saúdam “regresso” dos EUA

No dia em que Joe Biden tomou posse como Presidente dos Estados Unidos, líderes mundiais saudaram o “regresso” do país ao multilateralismo e revelaram sua vontade em trabalhar com o novo inquilino da Casa Branca.

Algumas reacções:

Papa Francisco:

“Eu também peço a Deus (…) para guiar seus esforços para promover a compreensão, a reconciliação e a paz nos Estados Unidos e entre as nações do mundo, a fim de promover o bem comum universal”

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido:

“Estou ansioso para trabalhar com ele [Biden] e com sua nova administração, para fortalecer a parceria entre os nossos países e trabalhar nas nossas prioridades comuns: do combate à mudança climática, a recuperação após a pandemia e o fortalecimento da nossa segurança transatlântica”.

Frank Walter-Steinmeier, presidente da Alemanha

“Hoje é um bom dia para a democracia. Os Estados Unidos da América enfrentaram enormes desafios – e resistiram. Apesar das tentativas de rasgar o tecido institucional da América, os trabalhadores eleitorais e governadores, o poder judiciário e o Congresso se mostraram fortes. Estou muito aliviado porque, hoje, Joe Biden está sendo empossado como presidente e vai se mudar para a Casa Branca. Sei que muitas pessoas na Alemanha compartilham esse sentimento”.

Giuseppe Conte, primeiro-ministro da Itália:

“Aguardamos com expectativa a presidência de Biden, com a qual começaremos a trabalhar imediatamente, tendo em vista a nossa presidência do G20. Temos uma forte agenda em comum, que vai desde o multilateralismo efectivo que ambos queremos ver, até as mudanças climáticas, transição verde e digital, e inclusão social”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente do México:

“Hoje é a cerimónia de posse do Sr. Biden e aproveito para desejar que tudo corra bem, que esta cerimónia seja realizada com tranquilidade, com paz, que seja para o bem do povo dos Estados Unidos, que são nossos vizinhos, irmãos. Desejo também que [Biden] não se esqueça que 38 milhões de mexicanos vivem e trabalham nos Estados Unidos”.

Ursula Von Der Leyen, presidente da Comissão Europeia:

“Os Estados Unidos estão de volta e a Europa está pronta. Para se reconectar com um parceiro antigo e confiável, para dar nova vida a nossa querida aliança. Estou ansiosa para trabalhar junto com Joe Biden”.

Hassan Rouhani, presidente do Irão:

“A bola está no campo dos EUA agora. Se Washington voltar ao acordo nuclear do Irão de 2015, também respeitaremos totalmente nossos compromissos sob o pacto. […] A era do tirano chegou ao fim e hoje é o último dia de seu reinado sinistro. Alguém que em todos os seus quatro anos não produziu frutos senão injustiça e corrupção, causando problemas para seu próprio povo e para o mundo”.

Pedro Sanchez, primeiro-ministro da Espanha:

“A vitória de Biden representa a vitória da democracia sobre a extrema direita e seus três métodos: a decepção massiva, a divisão nacional e o abuso, mesmo violento, das instituições democráticas”.

Hamilton Mourão Vice-presidente do Brasil:

“Temos de ajustar a nossa ligação, que até o presente momento foi muito feita em termos pessoais. Óbvio, a ligação pessoal é boa, mas não substitui de forma alguma as ligações institucionais que sempre houve entre os dois países”.

No seu discurso após a posse, Joe Biden prometeu o regresso dos Estados Unidos ao multilateralismo e acenou aos parceiros internacionais.

“Vamos reparar nossas alianças e nos reunir com o mundo novamente, não para enfrentar os desafios de ontem, mas os de hoje e de amanhã”, afirmou.