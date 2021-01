Agente dos bombeiros de Luanda morre em casa do 2º Comandante em circunstâncias misteriosas

Um funcionário dos Serviços de Protecção Civil e Bombeiros, Aldimiro Hailton Neto Francisco, de 30 anos de idade, morreu em circunstâncias misteriosas, aparentemente atingido a tiro, na casa do Segundo Comandante da corporação Manuel Lotango.

Segundo Deolinda Agostinho Neto, mãe do malogrado, o seu filho deslocou-se ao serviço no passado dia 9 e terá depois aparecido morto com um tiro de uma arma AK-M, supostamente na residência do Segundo Comandante.

“Como é que alguém que foi trabalhar morre na casa do comandante?”, interrogou a mãe que lamentou que Lotango não tenha sequer falado com a família para explicar o sucedido.

Ele pediu que seja feita justiça acusando Lotango de ser responsável pela morte.

A VOA tentou contactar Lotango sem sucessos

Entretanto, o porta-voz do Serviços de Protecção Civil e Bombeiros Faustino Minguês sem gravar entrevista, disse à Voz da América estarem à espera das investigações em curso nos Serviços de Investigação Criminal.

“O que podemos fazer é esperar o que está a ser investigado”, disse o porta-voz.