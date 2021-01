Trump parte no Air Force One ao som de “My Way” de Frank Sinatra

O presidente norte-americano, Donald Trump, é o primeiro em quase 150 anos a não estar presente na tomada de posse do sucessor, Joe Biden. Em vez de participar na tradicional cerimónia de passagem de testemunho, prevista para depois das 11.00 (16.00 em Lisboa) no Capitólio, despede-se mais cedo de Washington, pelas 8.30 (13.30 em Lisboa), partindo da base militar de Andrews pela última vez no Air Force One para Mar-a-Lago, na Florida.

Biden: “É um novo dia na América”

O presidente-eleito Joe Biden, que tomará posse às 12.00 (17.00 em Lisboa), escreveu no Twitter pouco depois de o Air Force One que transporta Trump para a Florida ter levantado voo: “É um novo dia na América”.

Pence e líderes republicanos faltaram à despedida de Trump

O vice-presidente cessante Mike Pence e os líderes do Partido Republicano no Senado e na Câmara, Mitch McConnell e Kevin McCarthy, respetivamente, faltaram à despedida de Donald Trump, na base aérea Andrews.

Foram antes à missa na catedral de São Mateus Apóstolo, em companhia do presidente eleito Joe Biden.

Afinal Trump terá deixado um bilhete para Biden

Segundo uma fonte próxima do presidente cessante, Donald Trump terá mesmo deixado um bilhete para Joe Biden.

A tradição foi iniciada por Ronald Reagan em 1989, na transição para o seu antigo vice George Bush pai e repetiu-se em todas as passagens, mesmo entre derrotado e vencedor, como foi o caso de Bush e Clinton em 1993.

O conteúdo do bilhete deixado por Trump é ainda desconhecido.

Air Force One descola ao som de “My Way”

“My way”, de Frank Sinatra, toca quando o Air Force One, com Trump e a família Trump a bordo, se prepara para levantar voo da base de Andrews, com destino à Florida.

Trump é o primeiro presidente em quase 150 anos a não participar na cerimónia de tomada de posse do sucessor.

Jill e Joe Biden já chegaram à igreja

Pouco depois de Donald Trump deixar a Casa Branca a caminho da Joint Base Andrews, Joe Biden deixou Blair House com a mulher, Jill, a caminho da igreja.

A comitiva já chegou à catedral de São Mateus Apóstolo em Washington DC, onde estão a assistir à missa antes da tomada de posse do 46.º presidente dos EUA.

Biden assiste a missa com líderes do Congresso

O presidente-eleito Joe Biden participa esta manhã numa cerimónia religiosa com os líderes do Congresso, o senador republicano Mitch McConnel, o democrata Chuck Schumer e a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.

“Voltaremos de alguma forma”

“Foi uma honra e privilégio ter sido vosso presidente”, disse Trump aos apoiantes, que o tinham recebido gritos de “We love you” e agora gritam “Obrigado Trump”.

“Irei lutar sempre por vocês”, afirmou Trump no discurso de despedida na base Andrews.

“Adeus, voltaremos de alguma forma”, disse.

O discurso termina e começa a música “Y.M.C.A.” dos Village People.

Trump agradece à família: “Deixámos tudo em campo”

O presidente agradece à família, explicando que “ninguém faz ideia” do quanto eles trabalharam nos quatro anos de mandato. “Alcançámos muitas coisas”, disse, passando depois o microfone a Melania Trump.

Trump volta a falar do que diz ter alcançado durante a sua presidência, dizendo nomeadamente que a nível económico estava a ter números incríveis, mas que a pandemia acabou com isso. Contudo, conseguiu reconstruir mesmo apesar disso.

“Lembrem-se de nós”, disse. “O maior país do mundo, a melhor economia do mundo”, repete.

Trump congratula-se com a vacina desenvolvida em tempo recorde.

“Deixámos tudo em campo”, diz o presidente, usando uma expressão desportiva.