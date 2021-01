Huawei insta as empresas a mitigar os desafios de segurança de dados

Painel de webinar com especialistas sugeriram estabelecer implicações jurídicas, técnicas e comerciais das mudanças crescentes e aplicação mais rigorosa das leis de protecção de dados

Shenzhen, China, 19 de janeiro de 2021 – A Huawei realizou esta terça-feira, 19 de Janeiro, um webinar com um painel de especialistas para discutir as lições aprendidas sobre protecção de dados em 2020 e as tendências a serem observadas em 2021. No evento foram apresentadas as implicações jurídicas, técnicas e comerciais das mudanças crescentes e da aplicação mais rígida das leis de protecção de dados para empresas do sector de telecomunicações.

Durante o webinar os interlocutores citaram os perigos do aumento de litígios, o painel destacou como a cooperação, o foco na tecnologia e a transparência ajudariam as empresas a se prepararem para os desafios futuros. Entre os palestrantes estavam Felix Wittern, sócio de um escritório de advocacia multinacional, Fieldfisher; Ramses Gallego, Director Internacional de Tecnologia, Segurança Cibernética na empresa global de software e TI, Micro Focus e Joerg Thomas, que lidera o Escritório de Protecção de Dados da Huawei.

‘Areias movediças’ em 2020 e o significado para 2021

O ano de 2020 foi desafiador para a protecção de dados – rastreamento de contacto digital COVID-19 e vigilância geral de saúde adicionado a um cenário já complexo de direitos humanos e leis de privacidade. O julgamento Schrems II e um Brexit iminente colocaram em jogo algumas mudanças importantes que serão totalmente desvendadas em 2021. Somadas a isso, foram as estratégias de soberania de dados dos governos, a aplicação mais rigorosa do Regulamento Geral de Protecção de Dados (GDPR), para não mencionar o impacto de novas tecnologias, como 5G e inteligência artificial (AI).

Em relação aos desafios, Felix Wittern, parceiro, Fieldfisher disse não existir nenhum dia enfadonho na privacidade, apontando como exemplo, a decisão Schrems II anunciada em Julho do ano passado, que representa um dos maiores desafios em relação às transferências internacionais de dados, fora do Espaço Econômico Europeu (EEE).

“À medida que os próprios reguladores entendem a evolução da situação, as multinacionais que não agem com cautela serão responsáveis por pesadas multas. Na verdade, embora o COVID-19 tenha realmente desacelerado as fiscalizações, daqui para a frente, prevejo muitos litígios neste espaço. As empresas farão bem em cooperar com os reguladores quando um terreno comum for alcançado, em vez de assumir uma posição de confronto”.

Segundo ele, se os dados não saem da União Europeia (EU), o desafio das empresas que lidam com as suas subsidiárias em outros países ainda merece atenção. Sobre o assunto do Brexit, ele mencionou que, a solução final ainda estava a pelo menos seis meses de distância, já que a ponte para os requisitos de adequação foi colocada em teste.

Aumentando os desafios e fornecendo as soluções

Ramses Gallego, Director Internacional de Tecnologia, Cibersegurança, Micro Focus forneceu uma boa visão geral da frente de tecnologia. Ele explicou como a protecção de dados não é apenas unidimensional, mas abrange três áreas – quem (identidade), o quê (dados), como e quando o acesso é concedido (aplicativo).

De acordo com o especialista, a própria tecnologia ajudaria a criar os círculos de confiança – além dos quais os dados não deveriam ser visíveis, nem activos. Ele falou sobre criptografia e

a tokenização como estratégias eficazes de mitigação de risco que as empresas podem adoptar e que podem ser levadas a tribunal no infeliz incidente de violação de dados.

Na sua opinião, à medida que avançamos de 2020 para 2021, as organizações precisarão fazer a transição da segurança cibernética para a resiliência cibernética, onde desenvolverão a capacidade de antecipar ameaças, suportar e resistir a ataques, se recuperar rapidamente e evoluir para o próximo estágio.

Conselhos práticos para empresas

Resumindo uma lista de tarefas pendentes para empreendimentos, Joerg Thomas, Director do escritório de Protecção de Dados da Huawei acrescentou: “Podemos testemunhar um aumento em acções judiciais do tipo acção colectiva no espaço de dados pessoais em 2021-22, já que as partes agravadas veem o recurso judicial como uma maneira potencialmente mais rápida de obter reparação quando os seus direitos de dados são violados”.

As empresas precisam ser transparentes sobre os locais de transferência de dados pessoais e os tipos de dados que estão a ser transferidos, e levar em consideração os requisitos legais da jurisdição de recebimento. Um retorno ao “básico” é essencial – registos de actividades de processamento (RoPa), avisos de privacidade e cookies devem ser feitos sempre.

Sobre Huawei

A Huawei é fornecedora líder global de infra-estrutura e dispositivos inteligentes de tecnologia da informação e comunicação (ICT). Com soluções integradas em quatro domínios principais – redes de telecomunicações, TI, dispositivos inteligentes e serviços em nuvem – tem o compromisso de levar o digital para cada pessoa, casa e organização para um mundo totalmente conectado e inteligente.

O portfólio de produtos, soluções e serviços ponta a ponta da Huawei é competitivo e seguro. Por meio da colaboração aberta com parceiros do ecossistema, criamos valor duradouro para os seus clientes, trabalhando para capacitar as pessoas, enriquecer a vida doméstica e inspirar a inovação em organizações de todas as formas e tamanhos.

Na Huawei, a inovação se concentra nas necessidades do cliente. Tem forte investimento em pesquisa básica, concentrando-se em avanços tecnológicos que impulsionam o mundo.

Fundada em 1987, a Huawei é uma empresa privada de propriedade integral de seus funcionários e conta actualmente com 194.000 funcionários a operar em mais de 170 países e regiões.