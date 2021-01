MPLA aprecia agenda política para 2021

O Secretariado do Bureau Político do MPLA apreciou esta segunda-feira, 18, na sua 1ª reunião ordinária, os projectos de agenda política para o ano 2021 e o processo de candidatura para os cargos de secretárias provinciais da Organização da Mulher Angolana (OMA).

De acordo com o comunicado final da referida reunião, orientada pela vice-presidente do partido, Luísa Damião, o secretariado apreciou, igualmente, a situação económica e social do país, bem como os programas de actividades referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021.

No quadro do VII Congresso Ordinário da OMA, a ser realizado em Março deste ano, os membros do Secretariado do Bureau Político, apelaram às militantes a participarem activamente no magno evento.

Foi, também, apreciada a agenda da próxima reunião do Bureau Político, bem como questões ligadas à vida interna do Partido, com realce para a realização da VI reunião metodológica nacional de organização do trabalho do MPLA.

Em relação à pandemia da Covid-19, o secretariado destacou as medidas decretadas pelo Executivo que visam combater, sobretudo, uma eventual circulação em Angola, da nova variante do coronavírus e exortaram à população a continuar a cumprir, rigorosamente, com as medidas do Estado de Calamidade Pública, em vigor.