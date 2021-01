Escola Portuguesa de Bissau provisoriamente encerrada devido a covid-19 em alunos e professores

A Escola Portuguesa de Bissau foi encerrada esta Segunda-feira por um prazo de duas semanas por ordens do Governo guineense na sequência da identificação no estabelecimento de casos de covid-19 entre alunos, professores e pessoal administrativo.

«Na Escola portuguesa foram registadas dia 11 de Janeiro duas crianças que testaram positivo. Testamos todos os professores, testamos todo o pessoal administrativo e testamos várias crianças de forma aleatória em praticamente todas as turmas da escola», informou ontem a Alta Comissária contra a covid-19, Magda Robalo.

«O número de casos positivos não foi elevado.: tivemos 5 professores que testaram positivo e 4 alunos que testaram positivo. Voltamos a ter resultados de uma criança que testou positivo e de uma monitora que testou positivo», esclareceu ainda a responsável ao referir que «tendo em conta o contexto em que a pandemia está a evoluir, com o aumento de novos casos, foi tomada a decisão de encerrar a Associação da Escola Portuguesa por um período de duas semanas para que se possa evitar a propagação da infecção nessa escola mas também no seio familiar, bem como o cruzamento de casos, porque as crianças interagem entre elas e também interagem em casa».

Durante a sua comunicação à imprensa, a Alta Comissária contra a covid-19 considerou ainda que «o mais importante agora é que as pessoas fiquem em quarentena nas suas residências, para evitar que a doença se alastre» e ao referir que “o país deve estar a conhecer uma nova vaga da pandemia”, Magda Robalo admitiu propor ao Governo novas restrições na liberdade de circulação.

Paralelamente, a Alta Comissária disse desde já disse ter tomado medidas para proibir aglomerações de pessoas em locais como discotecas, bares e hotéis, estando igualmente a ser encaradas medidas de prevenção no que tange aos jogos do campeonato do futebol que deve arrancar no próximo Sábado.

De referir que até ao momento, segundo fontes oficiais, a Guiné-Bissau registou mais de 2500 casos, um pouco mais de 2400 curas e 45 óbitos por covid-19. A nível mundial, o coronavírus já infectou mais de 95 milhões de pessoas e provocou mais de 2 milhões de mortos.