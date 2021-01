Andebol masculino: Angola perde com o Japão e falha apuramento à segunda fase do mundial

A selecção nacional sénior masculina de andebol perdeu, hoje, por 29-30 diante do Japão em jogo da terceira e última jornada do Grupo C, do Campeonato do Mundo que decorre no Egipto, um desaire que afasta Angola do apuramento a segunda fase.

O sete nacional, que ao intervalo perdia por 12-16, teve uma segunda parte mais produtiva com três empates consecutivos com o triunfo a ser conseguidos nos instantes finais.

As selecções do Qatar (quatro pontos) e Croácia (três), que se defrontam para a mesma jornada, estão já qualificadas para os oitavos-de-final.

Os comandados de José Pereira “Kidó” vão agora jogar a “Presidente Coup”, reservada às classificativas do 25º ao 32º lugar.

Nessa sua quinta presença em provas do género, o conjunto nacional averbou derrotas diante do Qatar (25-30) e Croácia (20-28).

Angola almejava melhorar a 23ª posição da edição anterior, em 2019, na organização conjunta entre a Alemanha e a Dinamarca, disputada por 24 selecções. A melhor classificação do país é o 20º lugar de 2005, na estreia, na Tunísia.