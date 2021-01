Adiada entrega dos prémios “ENSA-ARTE/2020”

A entrega de prémios da 15ª edição do prémio ENSA-Arte, referente ao ano 2020, foi adiada para uma data a definir, por motivos relacionados com a Covid-19, que impõe distanciamento social.

Em nota, a organização refere aguardar pelo preenchimento das condições essenciais para a realização do evento.

O Prémio ENSA ARTE (voltado para as Artes Plásticas) é de âmbito nacional e com periodicidade bienal, tendo como destinatários jovens e conceituados criadores de obras de escultura e pintura que protagonizam as tendências estéticas destas duas modalidades.

Considerado uma referência no panorama das Artes Plásticas em Angola, o Prémio ENSA ARTE foi instituído em 1991, altura em que começou o Concurso ENSA de Pintura, tendo a ideia surgido no ano anterior a partir de uma exposição de sete pintores angolanos.

Entre os pintores destacam-se Viteix (primeiro artista premiado), Henrique Abranches, Augusto Ferreira, Jorge Gumbe, António Ole, Telmo Vaz Pereira e José Zan Andrade.

Em 1996, com a entrada de mais uma disciplina (Escultura), o concurso passa a Prémio com a denominação ENSA-Arte, agregando as duas modalidades.

“Com uma qualidade inquestionável a nível nacional, o Prémio ENSA-Arte ultrapassou fronteiras e chegou a uma das maiores montras de artes plásticas do mundo, a Bienal de Veneza”, exalta a nota.

A convite do Ministério da Cultura, 26 obras da Colecção ENSA ARTE estiveram patentes na Bienal de Veneza, em 2013, contribuindo desta forma para que o Pavilhão de Angola fosse distinguido, dentre 88 países, com o mais importante prémio: o Leão de Ouro.

A artista plástica Fineza Teta foi a vencedora da edição passada, em 2018, com a obra ” Uma grande inquietação”, concorrendo com pelo menos 35 artistas ao grande prémio Ensa-Arte nas categorias de Pintura, Escultura e Gravura.