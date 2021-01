Joe Biden anuncia plano para relançar economia e vacinar contra Covid-19

Antes da sua tomada de posse no dia 20 de Janeiro, o presidente-eleito dos Estados Unidos, Joseph Biden, anunciou um plano de recuperação da economia norte-americana, de um montante de 1,9 trilhões de dólares. De acordo com Biden, o plano tem como objectivo enfrentar a crise sanitária e a estagnação da economia nacional.

O plano de recuperação económica anunciado por Joseph Biden, não só prevê um estímulo fiscal para as empresas, como também inclui uma ajuda individual aos cidadãos, no valor de 1.400 dólares, para além dos 600 dólares já atribuídos o mês passado, no âmbito das medidas que visam lutar contra a degradação da economia.

Biden decidiu também aumentar o salário mínimo para 15 dólares por hora e afectar vários mil milhões de dólares ao combate à pandemia de Covid-19, de forma a acelerar a campanha de vacinação para que 100 milhões de norte-americanos possam ser inoculados no período de 100 dias.

O pacote de recuperação de 1,9 trilhões de dólares prevê igualmente uma ajuda aos Estados e aos governos locais, assim como inclui medidas para uma reabertura segura das escolas e a prorrogação dos subsídios de desemprego.

Segundo os analistas, o pacote intitulado “American Rescue Plan” (Plano de Recuperação dos Estados Unidos), não deveria enfrentar grandes obstáculos, no que diz respeito à sua implementação, porque Joseph Biden vai iniciar as suas funções a partir de 20 de Janeiro, com uma maioria democrata no congresso.