Sorteados “provincial” e Taça de Angola

Os sorteios do campeonato de seniores masculinos e a fase provincial de Luanda da Taça de Angola em futebol realizaram-se, hoje, às 10h00, na sede da APFL, na Vila Alice, Distrito Urbano do Rangel, com os representantes dos clubes.

Para a participação no campeonato provincial, estão confirmadas as equipas da Academia de Futebol de Angola (AFA), Kilamba City, Guelson FC, Power FC, Lobos FC, Basílica FC, Malu FC, Escola Norberto de Castro, Neidji FC, Renascer de Estoril FC, Kabuscorp do Palanca, ASA, Progresso Sambizanga, Petro de Luanda, Interclube e 1º de Agosto.

A prova vai ser disputada no sistema de todos contra todos a duas voltas, sagrando-se campeão provincial o conjunto que somar o maior número de pontos, sendo o representante de Luanda no torneio zonal de apuramento ao Girabola’2021/22.

Os jogos do provincial vão ser disputados todas às quartas-feiras e aos sábados no período da tarde, em alguns recintos a serem definidos hoje, durante os sorteios. Os tricolores e militares do Rio Seco vão efectuar os jogos na condição de anfitriões no campo Carlos Queirós e Ndungidi Daniel.

A formação da Polícia Nacional e a AFA recebem os adversários no campo Raul Kinanga/ 22 de Junho e Estádio da Glória, respectivamente.

Os restantes devem disputar os desafios, num dos três dos quatro anexos do Estádio Nacional 11 de Novembro. No ano passado, o campeonato foi disputado pelas equipas do Cola do Cazenga, ASA, AFA, 1º de Agosto, Kilamba City, Paulo FC e Renascer do Estoril, tendo sido campeão o Petro.