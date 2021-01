Preservação da cultura cokwe preocupa especialista angolano

A importância de maior divulgação e preservação da identidade Lunda-Cokwe entre os jovens foi enaltecida, ontem, pelo investigador Zacarias Sacawanga, que pediu mais esforços na pesquisa, estudo e ensino dos valores típicos desta cultura.

O investigador acredita que uma das formas de evitar a extinção desta cultura é aproveitar, da melhor forma possível, os conhecimentos das tribos ainda existentes, criar parcerias público-privadas e elaborar programas capazes de ajudar na divulgação da arte cokwe, assim como organizar festivais regionais, com a participação de outras etnias do país.

“Desta forma poderíamos confiar às novas gerações um manancial de conhecimentos que ajudem a perpetuar a identidade da cultura Lunda-cokwe”, disse, acrescentando que apesar das limitações impostas pela pandemia os gestores de políticas e fazedores da cultura devem alavancar mais o turismo, através de festivais de dança e música, com convidados de várias regiões do país e até da diáspora.

Em relação ao assunto, o director do gabinete provincial de Educação da Lunda-Sul, Kanhinguiquine Perfeito Kandondolo, acredita que um passo é a divulgação da cultura cokwe nas escolas, como forma de incentivar mudanças positivas no pensamento das famílias e comunidades sobre as suas origens.

Por sua vez, o cantor Domingos Mutambi, autor do sucesso “Namulelenu”, criticou os efeitos negativos da globalização entre os jovens e chamou atenção para os riscos e consequências do aumento destes conhecimentos, principalmente em culturas tradicionais, como a cokwe.

“Agora, é preciso criar mecanismos para encontrar um denominador comum que ajude a resgatar o legado perdido”, adiantou, além de sugerir uma participação mais activa dos historiadores e os especialistas na cultura cokwe, “para que haja, no futuro, um acervo bibliográfico fiel sobre os hábitos e costumes deste povo”.

Massificação

A chefe de departamento local da Cultura, Maria Mabaia, defende, nesta fase, uma maior participação dos “homens de cultura” na preservação da cultura cokwe, de forma que às novas gerações tenham um legado firme, assente nos princípios da identidade deste povo.

“A aculturação é um risco cada vez crescente entre os jovens e deve servir de alerta a todos, antes do desaparecimento de determinados hábitos e costumes, com todas as consequências notáveis. Hoje os jovens desprezam muitos dos aspectos identitários das suas regiões de origem, ao ponto de aspectos antes fundamentais estarem a ser banalizados”, destacou.

Para o director do Gabinete da Juventude e Desportos, Cultura e Turismo, Salvador Wanuque, é altura de começar uma campanha de massificação para resgatar muitos dos valores perdidos da cultura Lunda-cokwe.

“As divergências entre gerações confirmam o défice gritante na transmissão do legado. Mas já há inúmeras iniciativas para corrigir esta realidade, entre as quais a realização de festivais e debates, com a participação de especialistas de outras regiões do país”, disse.