Petro de Luanda celebrou ontem 41 anos de existência

Chegar ao topo dos melhores clubes do continente africano até 2028 é o objectivo, a longo prazo, traçado pela direcção do Petro de Luanda. A promessa foi feita, nesta quinta-feira, pelo presidente da agremiação, Tomás Faria, durante uma entrevista concedida à Rádio 5, em alusão ao 41º aniversário do clube.

“Temos uma equipa saudável em termos administrativos, desportivos e financeiros. Em 2014, quando assumimos a liderança do clube, traçámos o nosso objectivo, que era começar a competir em 2016 e conquistar a África até 2028. Actualmente, estamos na fase de grupos da Liga Africana, mas para o Petro isso é pouco. Este ano queremos conquistar o Grupo C”.

O ano 2021 para o clube petrolífero tem apresentado bons resultados, com a conquista da Taça Wlademiro Romero em basquetebol, a entrada da equipa de futebol na fase de grupos da Liga Africana, bem como a liderança do Girabola, o que para o dirigente faz parte da consistência organizacional.

“Os resultados que o Petro apresenta hoje vêm da nossa consistência, uma organização que não tem noção, trabalha empiricamente não pode ter resultados positivos. O nosso esquema está bem montado, onde cada rolamento está no seu lugar. Do ponto de vista estratégico estamos a apostar nas modalidades que possam dar retorno financeiro para podermos investir nas outras modalidades do clube”, afirmou.

Fundado a 14 de Janeiro de 1980, o Petro de Luanda sustenta 12 modalidades, sendo o andebol feminino a mais titulada em Angola e no continente. Lidera a galeria dos troféus do Girabola com 15 títulos e 14 títulos do nacional de basquetebol.