Muachissengue e Hebo têm mais presenças

O guarda-redes Geovani Muachissengue (1º de Agosto) é o recordista do conjunto nacional em presenças em campeonatos do mundo, seguido do central Romé Hebo, do Dínamo de Bucareste da Roménia.

Com letras douradas, Muachissengue e Hebo têm os nomes registados nos arquivos da Federação Internacional de Andebol (IHF). O guardião angolano competiu na Tunísia (2005), Alemanha (2007), França (2017), Dinamarca-Alemanha (2019) e Egipto (2021). Por sua vez, Romé Hebo esteve em 2007, 2017, 2019 e 2021.

Em conversa com o Jornal de Angola, Geovani Muachissengue enalteceu o trabalho abnegado que tem vindo a realizar, desde que abraçou a carreira andebolística ao serviço da formação militar e do combinado nacional. “É fruto de um trabalho árduo. Agradeço a Deus pela protecção e a força que me tem dado para continuar nesta senda. O meu maior defeito é o trabalho. Enquanto tiver vontade e forças suficientes, continuarei a dar o melhor de mim, quer no meu clube quer na selecção”, garantiu o experiente guarda-redes.

Segundo Romé Hebo, participar em quatro ocasiões numa prova mundial é obra, referindo que ” o segredo passa por muitas horas de trabalho e empenho. Gosto do que faço e os resultados são esses. Portanto, é uma honra e prestigiante, porque me entrego de corpo e alma ao trabalho”, justificou o jogador do Dínamo do Bucareste da Roménia. Entre os estreantes, destacam-se Edgar Abreu, Ruben José, Ariel da Silva e Mayomona Panzo.