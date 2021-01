Kidó espera vencer adversário de estreia

José Pereira “Kido”, seleccionador nacional, antevê um jogo difícil diante do Qatar, mas garante uma equipa determinada e combativa, para iniciar a campanha com chave de ouro.

Em declarações ao Jornal de Angola, o também treinador do Interclube, disse que quem pretende passar para a outra fase do torneio tem de pensar em ganhar os dois primeiros jogos.

“Sabemos de antemão que não será tarefa facilitada, porque vamos jogar com um adversário que poderá criar-nos muitas dificuldades. Vamos ter de suar à camisola para poder ultrapassar o Qatar. Temos, seguramente, uma empreitada complicada”, reconheceu José “Kidó”.

Abordado sobre à equipa adversária, o técnico referiu que tem informação muito vaga acerca do Qatar. “Sei que ocupa, a 32ª posição com 84 pontos, no ranking da AHF. Vem competindo com alguma regularidade em campeonatos do mundo. Vai ser um jogo de nervos. Ainda assim, vamos procurar dignificar o prestígio do país na competição”, garantiu.

Mais adiante acrescentou: “Estou satisfeito com o trabalho realizado pela rapaziada durante o estágio de preparação na cidade do Lubango. Embora não tivéssemos feito qualquer jogo de controlo, os meus atletas tiveram um desempenho bastante aceitável. Penso que estamos prontos para a prova”.