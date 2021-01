Interclube-Progresso abre quarta jornada

Interclube e Progresso Sambizanga jogam esta tarde, a partir das 16h30′, no Estádio 22 de Junho, no Bairro Rocha Pinto, em jogo da abertura da 4ª jornada do Girabola 2020/21 e que deverá ser disputado sob o signo do equilíbrio.

Em confronto vão estar duas equipas que somam, à passagem da terceira ronda, quatro pontos cada. A formação sambila ocupa a quinta posição da classificação, face ao coeficiente positivo de um no seu “goal-average”, fruto do único tento apontado, contra nenhum consentido, ao passo que a da Polícia a sexta, pois na mesma proporção de três golos marcados, sofreu igual cifra.

Se por um lado, a turma do Sambizanga vem de uma animada vitória de 1-0, em casa, sobre os católicos do Santa Rita de Cássia do Uíge, os polícias podem também esfregar as mãos de contente pelo empate 2-2, obtido no reduto do Recreativo da Caála.

É conveniente realçar que Progresso fez apenas dois jogos na presente edição do Girabola. Aliás, os sambilas que viram o seu jogo da primeira ronda, em casa, diante do Recreativo da Libolo adiado, além do já referenciado triunfo sobre a formação do Santa Rita de Cássia, empataram 0-0 na deslocação ao reduto da Baixa de Cassanje.

Os polícias realizaram todos os jogos das três jornadas disputadas, tendo empatado com o Caála, perdido com o 1º de Agosto e vencido o Wiliete de Benguela.

De resto e atendendo o embalo que se procura nesta fase inicial da prova, antevê-se um jogo renhido esta tarde, no arranque de uma ronda que reserva ainda, para amanhã, os jogos Sagrada Esperança – Cuando Cubango FC, Bravos do Maquis – Ferrovia do Huambo e Baixa de Cassanje – Académica do Lobito.

Domingo, no prosseguimento da jornada jogam Santa Rita – Petro de Luanda, Wiliete SC – Recreativo da Caála. Já o duelo que deveria opor, na mesma data, o Desportivo da Huíla ao 1º de Agosto, foi adiado devido à quarentena imposta à equipa militar, após a disputa da última eliminatória da “Champions League”, em que foi afastada pelo Kaizer Chiefs da África do Sul, país que é assolado pela nova estirpe da Covid-19.