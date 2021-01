Henrique Sungo: Angolano vence festival internacional de cinema

O filme “Vírus Inesperado”, do angolano Henrique Sungo, conquistou a categoria de “Documentário de Curta-Metragem”, da edição 2020 do London Arthouse Film Festival (LAHFF), competição internacional para cineastas emergentes.

A organização do LAHFF refere no seu site oficial que o troféu atribuído ao filme do angolano Henrique Sungo, foi uma escolha especial do júri.

Numa primeira fase, o filme estava indicado para “Documentário de Curta-Metragem – Pandemia Global”, categoria incluída na presente edição, mas em última instância o jurado decidiu incluir para uma outra mais abrangente onde constavam mais de 10 produções em concurso, por reconhecer a importância do tema e qualidade do trabalho final, segundo informações divulgadas no site.

A organização vai realizar no dia 23 um encontro online na plataforma Zoom, com todos os vencedores, mas os certificados de mérito serão enviados aos vencedores via correio electrónico, na próxima sexta-feira.