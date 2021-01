Medida abrange todos os consumidores domésticos e deverá começar a aplicar-se já a partir do corrente mês de Janeiro.

Em plena vaga de frio e com novo confinamento no horizonte, o Governo está a preparar um novo pacote de medidas para lidar com os efeitos da pandemia de covid-19 e, entre elas, ganha destaque um desconto na factura da electricidade para todas as famílias, que poderá chegar aos 10% por mês.